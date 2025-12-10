Nová vláda Andreje Babiše ještě nevznikla, ale už ví, co chce projednat na první schůzi. Bude se mimo jiné zabývat novým stavebním zákonem. Ten by měl do roka nahradit stávající normu. Pro úředníky i stavebníky to bude znamenat nutnost opět se učit nová pravidla a paragrafy. Už v průběhu příštího roku by proto mělo po celém Česku začít působit sedm koordinátorů, kteří budou úředníky na chystaný zákon školit.
Záměr neodkládat nový stavební zákon pro HN potvrdil Karel Havlíček (ANO). „Už jsme řešili, co bude součástí prvního jednání vlády, a bude tam vše, co se týká stavebního zákona. Ten je komplet připraven,“ tvrdí budoucí ministr průmyslu a obchodu.
