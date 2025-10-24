Pravděpodobná budoucí vládní koalice ANO, Motoristů sobě a SPD má za sebou týdenní sérii jednání o směřování jednotlivých vládních resortů. Jejich účastníci po celou dobu odmítali výsledky debat komentovat nebo uvést konkrétní závěry jednání s tím, že vše zveřejní až po sestavení programového prohlášení budoucího kabinetu. Několik detailů ale po pátečním jednání na téma kultura a diplomacie v rozhovoru pro HN přiblížil jeden z hlavních vyjednávačů za hnutí ANO – jeho místopředseda Karel Havlíček.
Máte tedy hotové programové prohlášení vlády?
Co se dočtete dál
- Jak hodnotí Havlíček průběh jednání.
- Jak si věří se vznikem nové vlády.
- Jak vidí další směřování státního rozpočtu.
