Ten spor může působit tak, že se šéf ANO Andrej Babiš snaží odvést řeč od problémů kolem jeho vznikající vlády s SPD a zejména Motoristy sobě. A tak coby vítěz voleb ostřeluje končící kabinet Petra Fialy za to, že mu do sněmovny nechce poslat návrh státního rozpočtu na příští rok. Zatímco podle Fialy to není potřeba, protože rozpočet jeho kabinet schválil a ANO s ním může začít pracovat, až sestaví vládu, což klidně může trvat ještě několik měsíců, Babiš ho chce co nejdřív.
Na svou stranu se v tomto sporu šéfovi ANO podařilo získat prezidenta Petra Pavla, který jeho připomínky považuje za relevantní. Pavel se chce u Fialy přimluvit, ať zváží předložení rozpočtu nové sněmovně. Odborníci oslovení HN jsou pak v tomto sporu ještě ráznější. Podle nich není vůbec pochyb o tom, že by Fialova vláda měla dokument do nově zvolené sněmovny poslat znovu.
Co se dočtete dál
- Co říkají odborníci na počínání Fialovy vlády.
- V čem končící vláda při předložení návrhu státního rozpočtu nedodržela zákon.
- Proč nebylo rozpočtové provizorium pro Filovu vládu zdaleka tak velký problém jako může být pro Babišovu.
