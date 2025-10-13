Šéfovi ANO Andreji Babišovi se v pondělí odpoledne nepovedlo přimět Motoristy sobě, aby si rozmysleli svoje personální nominace do jeho vznikající vlády. A aby místo poslanců na čtveřici ministerských postů nasadili nestranické odborníky.

Babiš s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a jejich čestným prezidentem Filipem Turkem v centrále ANO na pražském Chodově řešil vedle možného koaličního programu i některé kontroverze. Především ty kolem Turkova možného nominování na post šéfa české diplomacie, které s ohledem na otazníky kolem jeho minulosti dělají předsedovi ANO podle informací HN hodně těžkou hlavu. A neví si s tím rady.

Motoristé se sice Turka zastávají. Ale z jejich obrany je patrné, že si příliš jistí ohledně toho, co všechno na jejich „ikonickou postavu“ – jak ho nazval Macinka – může vyplavat, nejsou.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak pokračuje jednání o vznikající vládě Andreje Babiše.
  • Jaké pozdvižení působí Turkova nominace mezi diplomaty.
  • Co říkají právníci na trestní oznámení, které Motoristé hodlají podat proti Deníku N.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se