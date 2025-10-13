Šéfovi ANO Andreji Babišovi se v pondělí odpoledne nepovedlo přimět Motoristy sobě, aby si rozmysleli svoje personální nominace do jeho vznikající vlády. A aby místo poslanců na čtveřici ministerských postů nasadili nestranické odborníky.
Babiš s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a jejich čestným prezidentem Filipem Turkem v centrále ANO na pražském Chodově řešil vedle možného koaličního programu i některé kontroverze. Především ty kolem Turkova možného nominování na post šéfa české diplomacie, které s ohledem na otazníky kolem jeho minulosti dělají předsedovi ANO podle informací HN hodně těžkou hlavu. A neví si s tím rady.
Motoristé se sice Turka zastávají. Ale z jejich obrany je patrné, že si příliš jistí ohledně toho, co všechno na jejich „ikonickou postavu“ – jak ho nazval Macinka – může vyplavat, nejsou.
