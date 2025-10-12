Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ještě ani nezačal jednat o programu svojí vznikající vlády a už musí řešit další personální problémy s potenciálními koaličními partnery. Zatímco s ministerskou rošádou, v níž SPD kvůli výrokům svého předsedy Tomia Okamury dostalo místo preferovaného vnitra resort obrany, si poradil minulý týden v klidu, teď je před ním mnohem těžší úkol.
Se zástupci Motoristů sobě Petrem Macinkou a Filipem Turkem hodlá během pondělí probrat hned dvojici afér, kvůli kterým by byl nejradši, aby tato strana přehodnotila podobu svého vládního angažmá. A místo poslanců do Babišovy vlády stejně jako SPD vyslala nestranické odborníky. To však šéf Motoristů Macinka odmítá.
Co se dočtete dál
- Jaký je poslední vývoj aféry kolem údajných výroků Filipa Turka.
- Jak se k věci stavějí Motoristé a Deník N, který kauzu otevřel.
