Se začátkem roku vznikl spor o to, jak vlastně minulá vláda Petra Fialy (ODS) hospodařila. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci Fialův kabinet zkritizovala za schodek 290 miliard korun, což znamená překročení původně plánovaného deficitu o 50 miliard. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) argumentoval tím, že 40 miliard z uvedené částky jsou dotace z Evropské unie, které v nejbližších měsících dorazí do Česka a vláda Andreje Babiše je tak dostane jako dárek do svého rozpočtu. Předseda Rady pro rozpočtové prognózy, která má za úkol hodnotit ministerské odhady a rozpočtové plány, a zároveň ekonom České spořitelny Michal Skořepa v rozhovoru pro HN vysvětluje, co se stane, jestli státu dojdou peníze dříve, než dorazí zmíněné platby, i to, jestli je kritika ministryně financí oprávněná.
Co se dočtete dál
- Zda má někdo pravdu ve sporu Schillerová–Stanjura.
- Jak se hodnotí výsledek státního rozpočtu.
- Kde udělal Stanjura chybu.
- Jak Fialova vláda dodržovala rozpočtovou odpovědnost.
