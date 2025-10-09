Do sestavování kabinetu začal více promlouvat prezident Petr Pavel. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš deklaroval, že koaliční spolupráci s SPD a Motoristy chce mít nalinkovanou do konce týdne, hlava státu ale po čtvrteční schůzce s premiérem zdůraznila, že vznik vlády se nesmí uspěchat. Babiš chce nicméně zveřejnit jména všech ministrů co nejdříve.
Prezident zároveň avizoval, že pro něj bude při procesu vzniku kabinetu klíčové zachování zakotvení Česka v Evropské unii a NATO a podpora institucí demokratického státu. Zdůraznil také důležitost nezávislosti médií veřejné služby, autonomii vysokých škol a nezávislost justice.
Co se dočtete dál
- Jak do sestavování vlády promlouvá prezident Petr Pavel.
- Kdo obsadí ministerstva.
- Proč hrozí v případné vládě problémy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.