Šéf ANO Andrej Babiš sice jedná o programu i možné koalici s SPD a Motoristy sobě, podle informací HN od několika zdrojů z nejsilnějšího hnutí by ale vláda mohla nakonec vypadat jinak. Zatímco společný kabinet s Motoristy si umí představit, s SPD by to prý šlo těžko. „Je tam víc věcí. Důležité je, že na rozdíl od SPD nepožadují Motoristé silová ministerstva. Na těch resortech, které chtějí, by se s nimi šéf asi mohl domluvit. Ale záleží to samozřejmě na něm,“ říká jeden ze zdrojů HN.
Co se dočtete dál
- Jaké vládní pozice by ANO mohlo nabídnout Motoristům sobě.
- Která ministerská křesla naopak ANO pouštět nechce.
- Proč ANO nechce jít do vlády s SPD.
