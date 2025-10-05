Tak triumfální vítězství v kombinaci s výrazným odskokem od ostatních jedna strana v samostatném Česku ještě nezažila. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš si toho byl dobře vědom a ve volebním štábu nešetřil optimismem. „Mířím k menšinové vládě. Do týdne je jasno. Všechno vyřešíme. Začneme jednat s SPD a Motoristy o podpoře naší vlády,“ říkal suverénně v sobotu večer Babiš, který by si tímto spojením získal pohodlnou stoosmičku ve dvousetčlenné sněmovně. Jenže už druhý den se ukázalo, že představy jeho možných partnerů jsou odlišné. Své lidi chtějí ve vládě a pomýšlejí si na klíčová ministerstva.
Co se dočtete dál
- Jaké posty chtějí možní partneři Andreje Babiše.
- Jak na možné partnery reaguje ANO.
- Jaké kroky chystá prezident Petr Pavel.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.