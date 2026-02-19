Angela Merkelová koncem roku 2021 po přibližně šestnáctiletém vládnutí na postu německé spolkové kancléřky oznámila, že v politice končí – stáhne se do ústraní a nechce už ani slyšet o nějakých termínech, zasedáních či sjezdech.
Touto zásadou se nejdéle sloužící evropská politička od té doby důsledně řídila. Odmítala pozvání i na sjezdy své Křesťanskodemokratické unie (CDU), které předsedala od dubna 2000 do podzimu 2018.
Co se dočtete dál
- O čem spekulují německá média.
- Jak Angela Merkelová soupeřila s Friedrichem Merzem.
- Jaký je odkaz Merkelové.
- Jak se liší od Merze.
