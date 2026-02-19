Angela Merkelová koncem roku 2021 po přibližně šestnáctiletém vládnutí na postu německé spolkové kancléřky oznámila, že v politice končí – stáhne se do ústraní a nechce už ani slyšet o nějakých termínech, zasedáních či sjezdech.

Touto zásadou se nejdéle sloužící evropská politička od té doby důsledně řídila. Odmítala pozvání i na sjezdy své Křesťanskodemokratické unie (CDU), které předsedala od dubna 2000 do podzimu 2018.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • O čem spekulují německá média.
  • Jak Angela Merkelová soupeřila s Friedrichem Merzem.
  • Jaký je odkaz Merkelové.
  • Jak se liší od Merze.
