Evropa by si měla v době, kdy se rozhoduje o tom, kdo bude na globální scéně dominovat ve výzkumu a využívání umělé inteligence, více věřit, neměla by se podceňovat ani se nechat deprimovat americkou a čínskou konkurencí. K tomu nabádá Jeannette z Fürstenbergu, německá podnikatelka a manažerka, jež si získala mezinárodní věhlas jako odvážná a současně velice úspěšná investorka do start-upů.
Odborný časopis Manager Magazin ji ve spolupráci s experty americké poradenské firmy Boston Consulting Group vyhlásil nejvlivnější ženou Německa za rok 2025.
Třiačtyřicetiletá šlechtična s titulem „princezna“ svojí činností dokazuje, že dovede dávat dohromady šéfy velkých nadnárodních koncernů se zakladateli start-upů a také k této spolupráci přizvat mocné politiky, hodnotí Manager Magazin. Tato „mistryně v navazování vztahů“ udržuje kontakty jak s úřadem spolkového kancléře v Berlíně, tak s prezidentskou kanceláří Elysejského paláce.
Co se dočtete dál
- Z jakého prostředí Jeannette z Fürstenbergu pochází.
- Jaké nejcennější start-upy má ve svém poftroliu.
- Jaké jsou její aktivity s přesahem do politiky.
