Praha hraje klíčovou roli v tom, aby seriály Yellowstone nebo Tlapková patrola běžely divákům streamingové platformy Sky Showtime plynule. Aby správně fungoval online komunikační nástroj Microsoft Teams. Aby systém pro obchodování britské banky Barclays sloužil klientům bezpečně.
To jsou jen tři příklady světových služeb, které IT specialisté odbavují z hlavního města. Česká metropole se v posledních letech stala domovem pro řadu zahraničních společností, které sem buď přesunuly, nebo tu nově založily svá vývojářská a inovační centra. Zřejmě největší z nich je to na Brumlovce, které Microsoft začal stavět už v roce 2011 po akvizici Skypu a má zde 1200 vývojářů. Řeší se zde každé přihlášení do osobního Microsoft účtu a zdejší týmy také chrání Microsoft účty a cloudové služby před hackerskými útoky.
Co se dočtete dál
- Jaké zahraniční společnosti v Praze či Brně vybudovaly svá vývojářská a inovační centra.
- Co je sem láká.
- Co to dělá s pracovním trhem a českými konkurenty.
- Co Česku i tak chybí a v čem je na tom Varšava lépe.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.