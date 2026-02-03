Mapy.cz se loni přejmenovaly na Mapy.com a míří do světa. Služba domácí internetové jedničky Seznam.cz nabírá uživatele v zahraničí a také finanční sílu. Zatímco dřív byly mapy v Seznamu neziskovou výkladní skříní, dnes už si na sebe téměř dokážou vydělat. Firma má s jejich expanzí do budoucna velké plány.
„Mapy na doméně .cz byly lokální hračka, na doméně .com to je světový produkt,“ říká Pavel Zima, člen správní rady, která Seznam řídí. „Plán je, aby se z Mapy.com stala opravdu globální aplikace. Prvním krokem je, abychom měli víc uživatelů ze zahraničí než z domova.“
Co se dočtete dál
- Jak se daří Mapy.com.
- Do jakých zemí s nimi Seznam expanduje.
- Kolik uživatelů ze zahraničí služba má.
- Jaké jsou ambice Mapy.com.
