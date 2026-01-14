Na konci loňského roku se premiér Andrej Babiš opřel do Iva Lukačoviče, majitele největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz. Tepal ho, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v České republice. Současně ho nařkl, že z šestimiliardové výplaty dividend přes kyperskou společnost Helifreak Limited pravděpodobně nezaplatil srážkovou daň. Zřejmě ale nevěděl, že firma, skrze kterou Lukačovič Seznam ovládá, už na Kypru nesídlí.
Co se dočtete dál
- Do jaké země Ivo Lukačovič „přestěhoval“ firmu, skrze niž ovládá Seznam.
- Jak se nová mateřská společnost jmenuje a kdo v ní figuruje.
- Proč si vybranou danou zemi a jaké jsou v ní pro podnikatele výhody.
- Jací další čeští podnikatelé tam se svými firmami sídlí?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.