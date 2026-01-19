Leden je čas předsevzetí do nového roku a častých zklamání z jejich neplnění. Vedle cvičení, hubnutí, nekouření se to týká i digitálních návyků. Když nemá člověk dostatečnou sebedisciplínu – což má v porovnání s čím dál lepšími algoritmy sociálních sítí opravdu málokdo –, snadno stráví nad displejem mobilu víc času, než by bylo zdrávo.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak funguje česká aplikace AppBlock.
  • Kolik lidí ji využívá a platí za ni.
  • Jak vznikla a jak se rozvíjí.
  • Jaké jsou plány zakladatele Miroslava Novosvětského.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.