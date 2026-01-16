Ještě před pár měsíci řešili zakladatelé českého start-upu SteerCode Adam Zvada a David Mokoš, zda jim vystačí peníze na další měsíc provozu. „Všechny své finance jsem investoval do SteerCodu. Během léta jsem byl už na hraně, přítelkyně za mě dokonce platila nájem. Startupista, který nemá na nájem, těžko bude měnit svět,“ říká Zvada. Teď jejich firmu kupuje americká společnost ze Silicon Valley.
Co se dočtete dál
- Proč se zakladatelé rozhodli firmu prodat.
- Jak se lišil přístup evropských a amerických investorů k českému start-upu.
- Co se po akvizici stane s produktem SteerCode a kam míří jeho zakladatelé.
