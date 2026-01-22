Česko-americká společnost Mews potvrzuje roli nejrychleji rostoucího hráče v globálním hotelnictví. V novém investičním kole Series D získala od světových fondů v čele s EQT Growth, Atomico a Tiger Global 300 milionů dolarů (přibližně 6,3 miliardy korun). Tato transakce posouvá tržní hodnotu společnosti na 2,5 miliardy dolarů (52,2 miliardy korun), čímž Mews upevňuje svůj status jednorožce a stává se jednou z nejhodnotnějších soukromých technologických firem s českými kořeny.
