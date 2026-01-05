Uplynulý rok 2025 přinesl domácím start-upům změnu, po které volaly řadu let. Pravidla pro zdanění zaměstnaneckých akcií pro ně konečně získala atraktivní podobu, která je běžná v řadě západoevropských zemí. Od ledna tak mohou svým pracovníkům nabídnout benefit, z něhož už stát formou daně „neukrojí“ tak velkou část jako dosud.
Radost z novinky mají i dva start-upy, které pro HN popsaly svou zkušenost se zaměstnaneckými opčními programy, tedy s takzvanými ESOP (z anglického termínu Employees Stock Option Plan – pozn. red.). Jak tyto firmy měly zaměstnanecké akcie nastavené dosud a co se pro ně aktuálně mění?
Co se dočtete dál
- Jak má ESOP nastaven start-up RoboTwin.
- Kolik zaměstnanců na benefit dosáhne a jak by se ESOP ve firmě mohl změnit.
- Jakou má se zaměstnaneckými akciemi zkušenost firma Daytrip.
- Jak žádaným benefitem dosud ESOP byl?
