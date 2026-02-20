Od Nového roku má Česko konečně funkční legislativu pro zaměstnanecké akcie (ESOP). Po letech slibů a loňském „polovičatém“ řešení přichází režim, který nás posouvá k vyspělejším trhům západní Evropy. Přináší nesporné daňové výhody pro zaměstnance, ale také několik administrativních výzev, které mohou řadu firem odradit.
Pro start-upy a jejich zaměstnance politici zavedli game changer v podobě Kvalifikovaného zaměstnaneckého opčního plánu. Zní to složitě, ale zaměstnancům malých a středních firem přináší zásadní výhodu. Významně se totiž redukují sociální i daňové odvody.
Co se dočtete dál
- Jak zákon řeší rovné odměňování a omezení výběru zaměstnanců pro akcie.
- Jak vysoký počet minoritních akcionářů může komplikovat prodej start-upu.
- Jak může elektronická evidence obejít tradiční notářské postupy.
