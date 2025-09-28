Už za tři měsíce začnou v Česku platit podstatně výhodnější pravidla pro zaměstnanecké akcie, po kterých zejména start-upy řadu let volaly. Pracovníci budou takzvané kvalifikované zaměstnanecké opce od ledna příštího roku danit až ve chvíli, kdy podíl či akcii prodají, a z částky nebudou odvádět sociální a zdravotní pojištění.
V jedné věci je však u nově nastavených zaměstnaneckých akcií stále otazník. Zákon, který druhý zářijový týden definitivně schválila Poslanecká sněmovna, totiž jasně neurčuje, jakým způsobem mají firmy postupovat při stanovení vlastní hodnoty. Z té přitom bude vycházet i cena akcie či podílu. Na nastavení pravidel se nicméně už pracuje.
