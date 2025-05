Na úvod kvízová otázka: Chce to už přinejmenším druhá vláda v řadě, pro je i orgán, jejž si vláda zřídila, aby jí radil s reformami, změnu slíbil ministr průmyslu a souhlasí i většina zákonodárců. A k tomu perlička – volal po tom už před víc než třiceti lety Miloš Zeman. Co je to?

Správná odpověď zní: zaměstnanecké akcie.

V Česku teoreticky existují. Navíc poslanci zákon, podle kterého jimi mohou zaměstnavatelé své lidi motivovat podílem na firmě, zkouší opakovaně vylepšit. V praxi je ovšem česká právní úprava z hlediska rostoucích firem úplně na nic. Jak se to při všech těch politických deklaracích a dobré vůli skoro na všech stranách vlastně stalo?

