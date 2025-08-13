Pivo, bůček, pohoda. Přestože prodej potravinových doplňků prudce roste stejně jako zájem o biopotraviny, životní styl Čechů prochází jen velmi pomalou proměnou. Spolu s nedostatečným pohybem a slabým využitím preventivních programů je výsledek očekávatelný: úmrtnost na nemoci, kterým lze předcházet zdravým životním stylem nebo včasnou léčbou, je v Česku o čtvrtinu vyšší, než je průměr Evropské unie. Vyplývá to z údajů Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.
Češi a Češky se také dožívají nižšího věku než průměrný Evropan a tráví delší dobu nemocní. Současně mají podle údajů Českého statistického úřadu největší šanci na dlouhý život v historii. Po poklesu v průběhu pandemie v letech 2020 a 2021 se délka dožití zvyšuje třetím rokem za sebou.
Co se dočtete dál
- Jakou šanci na délku dožití mají obyvatelé ČR?
- Jak moc nezdravé chování oproti ostatním zemím EU mají Češi?
- Co má stejně velký vliv na délku dožití?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.