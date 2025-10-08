Zakladatel a dnes už bývalý člen TOP 09 Miroslav Kalousek začal v posledních dnech burcovat členy končící vládní koalice, aby zkusili aspoň něco. A nepředali zemi jednoduše kabinetu opřenému o hlasy hnutí SPD.
„Devadesát dva opozičních hlasů je taková síla, že pokud šlo o pravdu, o demokracii, o Česko a o všechno, tak existuje řada variant, jak nepustit sílu, která chce vystoupit z NATO a z EU, do vlády,“ říká Kalousek, který se takto poprvé vyjádřil v pondělí na serveru Aktuálně.cz. A HN se ho teď ptaly, jak si to představuje. A zda by nešlo o podobnou zradu na voličích, jako byla opoziční smlouva z roku 1998, v níž se na spolupráci dohodli tehdy do voleb nesmiřitelní rivalové – ODS a ČSSD.
Co se dočtete dál
- Jak si Miroslav Kalousek představuje to, že by končící koalice mohla zkusit vyjednávat o vládě.
- Jak reaguje Kalousek na námitku, zda by nešlo o opoziční smlouvu.
- Co říká senátor ODS Martin Červíček a proč tomu většina představitelů ODS není nakloněných.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.