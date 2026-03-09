Předseda strany PRO Jindřich Rajchl razí dlouhodobě tvrdou protiukrajinskou politiku. Například příchod lidí z válkou zasažené země je podle něj invaze a ukrajinští uprchlíci prý berou Čechům práci. Rusku by se podle tohoto poslance zvoleného na kandidátce SPD mělo vyjít vstříc a zrušit proti němu sankce. „Ukrajinci se vykreslují, že jsou pro nás přínosem, není to pravda,“ tvrdil Rajchl naposledy v neděli v pořadu na XTV.
Jenže jeho strana podle zjištění HN zároveň přijala statisícové dary od Ukrajinců s trvalým bydlištěm v severočeských ubytovnách. Podle transparentního účtu PRO takto Rajchlovo uskupení získalo v druhé polovině loňského roku 400 tisíc korun. A to ve dvou darech se značně neprůhledným pozadím. Rajchl pochybnosti o darech pro HN odmítl, přislíbil ale zároveň jejich prošetření.
