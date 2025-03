V politice není nouze o komediální otočky. Tomio Okamura ještě před rokem tvrdil, že předvolební koalice jsou špatné a ve sněmovních volbách bude „SPD kandidovat samozřejmě zase sama“. A v pátek oznámil, že na podzim půjde do voleb společně s dalšími třemi stranami – Trikolorou, PRO a Svobodnými. Nenazývá to koalicí, ale „strategickým spojenectvím“, leč na podstatě, tedy na tom, že pracovní metodou Tomia Okamury je udělat kdykoli cokoli a popřít přitom i klaunský nos mezi očima, to nic nemění.

Ovšem to, co se děje, nespadá jen do oblasti politického humoru. Má to vážné souvislosti, které se nebudou líbit především Petru Fialovi a spol.

