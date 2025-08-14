Izrael prochází jedním z nejvážnějších období své moderní historie. Politická elita je pod rostoucí mezinárodní kritikou kvůli vojenským operacím, které vedly ke složité humanitární situaci v Gaze a k bezprecedentní polarizaci uvnitř samotné izraelské společnosti. Přesto (nebo právě proto) zůstává technologický sektor jedním z mála funkčních pilířů země a přitahuje pozornost investorů po celém světě.
Stát Izrael budoval svou technologickou scénu od počátku s vědomím, že domácí trh je příliš malý a jeho přežití i růst budou záviset na schopnosti exportovat inovace do světa. Dařilo se mu to v podstatě vždy. Navzdory různým vojenským konfliktům investice zůstávaly poměrně stabilní nebo se rychle zotavily, start-upy dál přitahovaly globální kapitál, zakládaly pobočky v zahraničí a export technologií rostl.
Co se dočtete dál
- Jak vysoké jsou přímé náklady izraelsko-palestinského konfliktu v letech 2023–2025.
- Jaký byl objem soukromých investic do izraelských start-upů v první polovině roku 2025.
- Do kterých technologických oblastí aktuálně směřuje nejvíce kapitálu.
