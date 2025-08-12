Tuto neděli proběhnou v Izraeli stávky a protivládní demonstrace. Svolaly je skupiny zastupující rodiny izraelských rukojmích unesených palestinskými extremisty do Pásma Gazy, ke kterým se připojili i někteří příbuzní padlých vojáků a obětí masakru ze 7. října 2023. Původně mělo jít o stávku generální, hlavní odborový svaz Histadrut se ale jako celek k protestu nepřipojil, i když podpořil jednotlivé členy, kteří práci přeruší. S akcí už naopak vyjádřila souhlas klíčová část vlivného technologického sektoru, ale i advokátní komora.
Co se dočtete dál
- Proč izraelské start-upy své vládě příliš nefandí.
- Kdo se ke stávce připojil, kdo ne.
- Co kabinetu vzkazují právníci.
