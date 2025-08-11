Diplomatické zemětřesení. I tak lze označit záměr velkých demokracií uznat v září existenci Státu Palestina, což kategoricky odmítá Izrael. Zdánlivě formální krok ohlášený Francií a naznačený Británií i Kanadou odráží nesouhlas s tím, jak Izrael postupuje v palestinském Pásmu Gazy. Jde také o symbolický políček stále asertivnější krajně pravicové vládě židovského státu. A důkaz toho, jak moc se od sebe Izrael s Evropou mentálně i politicky vzdálily.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zveřejnil 24. července zásadní příspěvek na síti X. Píše v něm, že „uzná palestinský stát“ a že je „nejvyšší prioritou“ zastavit boje v Gaze, respektive ochránit civilisty. Má už přes 20 milionů zobrazení a Macron ho zveřejnil ve čtyřech jazycích – nejen francouzsky a anglicky, ale i hebrejsky a arabsky.

K ohlášenému cíli je podle něj třeba, aby palestinští extremisté z Hamásu propustili rukojmí a byli odzbrojeni. Další podmínkou míru je údajně vznik nezávislého palestinského státu. „Neexistuje alternativa,“ míní Macron.

Jsou to prostá slova, ale s dalekosáhlými důsledky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V září zažije OSN bouřlivé Valné shromáždění.
  • Kdo se přidá k Francii a uzná palestinskou státnost navzdory Izraeli.
  • Proč je palestinská státnost důležitá více symbolicky než fakticky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se