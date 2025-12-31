Šance pro poničené palestinské Pásmo Gazy. Syrský ekonomický restart, jakkoli vleklý i nesnadný. Izraelské volby, které potvrdí oddanost funkční liberální demokracii. Tak vidí blízkovýchodní rok 2026 optimista. Pesimista, či snad realista před sebou vidí spíše války mezinárodní i občanské stejně jako další směřování k autokracii. O dalším ozbrojeném konfliktu mezi Íránem a Izraelem nemluvě.
Zde vám přinášíme opatrnou prognózu dění v příslovečně neklidném regionu, který zaměstnává diplomaty už po desetiletí, aniž by dosáhli smysluplného urovnání. Nabízíme příběhy čtyř zemí regionu, které v roce 2025 prošly turbulentním vývojem a i napřesrok zřejmě budou přitahovat zvýšenou pozornost.
Co se dočtete dál
- Kolik policistů bude hlídat Gazu.
- Kdo v Izraeli vyhraje volby?
- Jaké syrské menšiny si nerozumí s vládou.
- Proč hrozí nová válka mezi Izraelem a Íránem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.