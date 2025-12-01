Nelituje svých činů. Ostatně, nebyl za ně ještě souzen. A neslibuje ani odchod z politiky, ba naopak. Přestože jeho problémy se spravedlností vyplývají výhradně z pokušení, která přináší veřejné angažmá. Co se stalo? Izraelský premiér Benjamin „Bibi“ Netanjahu poslední listopadovou neděli vlastnímu prezidentovi vzkázal, že chce milost ve svých dosud probíhajících soudních procesech.
A důvod? Pokud prý hlava židovského státu Jicchak Herzog žádosti šéfa vlády vyhoví, sváry mezi občany Izraele rázem pominou a ti se v těžkých časech spořádaně sjednotí za přirozeným vůdcem. Rozuměj premiérem Netanjahuem.
Hundreds of Israelis protested outside President Isaac Herzog’s house in Tel Aviv after PM Benjamin Netanyahu announced he had requested a pardon in his long-running corruption trial. Demonstrators demanded that Herzog reject the request. pic.twitter.com/LyvNbq3Onr— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 1, 2025
Co se dočtete dál
- Co si o milosti myslí Bibiho přítel Trump.
- Proč si Netanjahu myslí, že je ztělesněním státu.
- Jak se k milosti staví izraelská opozice.
