S opatrným optimismem přijali americký mírový plán pro palestinské Pásmo Gazy evropští i muslimští lídři. Dvacetibodový projekt 29. září po schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem veřejně odsouhlasil i premiér židovského státu Benjamin Netanjahu. Ten ale jen o den později některé jeho body popřel. Plán každopádně odmítá odsun Palestinců z Gazy, který prosazuje izraelská pravice. A počítá i se vznikem palestinské státnosti. Jasně také deklaruje, že extremisté z hnutí Hamás nemají v budoucím Pásmu místo.
President Trump’s Gaza plan is an opportunity for lasting peace.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 30, 2025
It offers the best immediate chance to end the war. The EU is ready to help it succeed.
Israel has signed on to the plan.
Hamas must now accept it without delay, starting with the immediate release of hostages.
Co se dočtete dál
- S kterými muslimskými zeměmi konzultoval Trump svoji dohodu
- Kdo bude vládnout Pásmu
- Proč se izraelská opozice vysmívá Netanjahuovi
