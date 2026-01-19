Složitá třístupňová struktura v čele s Donaldem Trumpem. Tak si prezident USA představuje poválečné řízení Pásma Gazy. Na vrcholu má být takzvaná Rada míru (BoP), sestavená ze světových vůdců, která bude vývoj v palestinském pásu hlavně dozorovat. Pozvánku do této skupiny obdrželo šest desítek států, nabídku dostal i ruský prezident Vladimir Putin. Podle Washingtonu se dlouhodobým členem rady mohou stát pouze ty země, které se zavážou zaplatit miliardu dolarů.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký vliv bude mít Trumpova rodina na Gazu.
  • Kdo jsou Palestinci, kteří převezmou každodenní řízení Pásma.
  • Proč se Izrael na USA zlobí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se