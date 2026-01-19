Složitá třístupňová struktura v čele s Donaldem Trumpem. Tak si prezident USA představuje poválečné řízení Pásma Gazy. Na vrcholu má být takzvaná Rada míru (BoP), sestavená ze světových vůdců, která bude vývoj v palestinském pásu hlavně dozorovat. Pozvánku do této skupiny obdrželo šest desítek států, nabídku dostal i ruský prezident Vladimir Putin. Podle Washingtonu se dlouhodobým členem rady mohou stát pouze ty země, které se zavážou zaplatit miliardu dolarů.
🚨 BREAKING: TRUMP UNVEILS THE BOARD OF PEACE FOR GAZA — THE MOST POWERFUL COALITION EVER ASSEMBLED FOR THE STRIP 🚨— Richard Miriti (@miriti55453) January 17, 2026
The White House has just revealed the Board of Peace for Gaza — a powerhouse governing body that will oversee security, reconstruction, investment, and diplomacy… pic.twitter.com/JQxmTeWJWK
Co se dočtete dál
- Jaký vliv bude mít Trumpova rodina na Gazu.
- Kdo jsou Palestinci, kteří převezmou každodenní řízení Pásma.
- Proč se Izrael na USA zlobí.
