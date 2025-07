Vzpomínáte na volby v roce 2017? Tehdy to vypadalo, že půjdou do voleb v koalici lidovci a Starostové. Byly už dokonce hotové vizuály, po republice jezdila pomalovaná auta propagující koalici, tehdejší předsedové Petr Gazdík a Pavel Bělobrádek si padali při každé příležitosti do náruče. A ve finále z celé krásy nebylo nic. Lidovci na poslední chvíli – ani ne tři měsíce před volbami – cukli, protože dostali strach, že by dvoukoalice nemusela překročit deset procent, což byl podle tehdejšího, mimochodem velmi přísného, volebního zákona limit pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Proč to připomínat? Protože ač do sněmovních voleb nezbývají ani tři měsíce a ač se zdá, že jednotlivé stáje v politickém pelotonu jsou jasně vyprofilované, včetně lídrů a nosičů vody, vůbec to tak nakonec být nemusí. Do doby, než budou uzavřené kandidátky, se můžeme ještě dočkat lecjakých překvapení.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak vypadá situace v táboře pravého a levého extrému.

Proč se nakonec tato spojenectví mohou rozpadnout.

Jaký by to mohlo mít důsledek pro výsledek voleb a budoucnost Česka.