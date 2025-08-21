Evropa možná brzy překoná jednu z hlavních překážek, která ji vždy ve srovnání s USA brzdila: rozdílnost národních jazyků. Přitom všechny jazyky budou zachovány, aniž by se kdo musel učit jazyk jiný, společný. Zázrak? Ano: AI.

USA budou vždy integrovanější, už pro jejich společnou angličtinu, říkalo se. A jistě to byla pravda, ještě donedávna. Teď tato přirozená bariéra ale začíná padat. Zatím to ještě úplně nefunguje – a lidští překladatelé budou prozatím potřební –, ale jak tak člověk sleduje vývoj technologií, tato situace se za pár měsíců či snad i týdnů radikálně změní. A my pověsíme tlumočení na „AIhřebík“.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak rychle a v jaké kvalitě A.I. překoná jazykové bariéry v praxi.
  • Jaký dopad bude mít masivní nasazení strojového překladu na práci tlumočníků a překladatelů.
  • Jaké nové nástroje se mohou objevit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.