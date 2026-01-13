Na písečném pobřeží Japonského moře asi 220 kilometrů severovýchodně od Tokia se 20. ledna v obří jaderné elektrárně Kašiwazaki-Kariwa po mnohaleté přestávce na síť opětovně napojí šestý blok, o něco později pak sedmý. Jejich souhrnný instalovaný výkon by měl dosáhnout 2710 megawattů, což je o něco více než výkon jihočeského Temelína.
Japonsko tak učiní klíčový krok v renesanci své jaderné energetiky, kterou tam po havárii v elektrárně Fukušima I 11. března 2011 mnozí odepisovali. Vláda v Tokiu přes přetrvávající odpor značné části veřejnosti ale jádro považuje spolu se solární a větrnou energií za klíčový zdroj, jenž by měl průmyslově vysoce vyspělé zemi pomoci zmírnit extrémně vysokou závislost na dovozu fosilních paliv – ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí.
Co se dočtete dál
- Jaký podíl na japonském energetickém mixu má jádro.
- Proč jsou pro zemi nové zdroje elektřiny klíčové.
- Na jaké obnovitelné zdroje sází.
- Jak se na záměry japonské vlády ohledně jádra dívá veřejnost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.