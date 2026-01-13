Na písečném pobřeží Japonského moře asi 220 kilometrů severovýchodně od Tokia se 20. ledna v obří jaderné elektrárně Kašiwazaki-Kariwa po mnohaleté přestávce na síť opětovně napojí šestý blok, o něco později pak sedmý. Jejich souhrnný instalovaný výkon by měl dosáhnout 2710 megawattů, což je o něco více než výkon jihočeského Temelína.

Japonsko tak učiní klíčový krok v renesanci své jaderné energetiky, kterou tam po havárii v elektrárně Fukušima I 11. března 2011 mnozí odepisovali. Vláda v Tokiu přes přetrvávající odpor značné části veřejnosti ale jádro považuje spolu se solární a větrnou energií za klíčový zdroj, jenž by měl průmyslově vysoce vyspělé zemi pomoci zmírnit extrémně vysokou závislost na dovozu fosilních paliv – ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký podíl na japonském energetickém mixu má jádro.
  • Proč jsou pro zemi nové zdroje elektřiny klíčové.
  • Na jaké obnovitelné zdroje sází.
  • Jak se na záměry japonské vlády ohledně jádra dívá veřejnost.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.