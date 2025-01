Tomáš Garrigue Masaryk před sto lety předpověděl internet. Věštil, že jednoho dne nebude jen kino, a dokonce ani televize, ale že si v nedaleké budoucnosti budeme vidět „z obýváku do obýváku“. A ihned filozoficky a sociologicky optimisticky prorokoval konec přetvářky. Všudypřítomnost vzdáleného a všeobecného oka, které nás neustále sleduje, donutí „každého člověka být poctivým“. Nikdo nebude moct nic skrývat, každý se bude moct dívat.

Tolik Masaryk, náš brilantní nejen politik, ale i sociolog a filozof a neuvěřitelný futurolog a zároveň jeden z mála myslitelů, kteří nepodcenili lidskou vynalézavost. Jistě, my dnes z průvanu internetu máme spíše strach. Strach ze ztráty soukromí, strach z toho, co to dělá a udělá s námi a našimi dětmi. A zároveň legitimní strach z toho, co to udělá s lidstvem jako celkem. Jak se budeme chovat, když všichni všechno mohou vidět?

