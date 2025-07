Přední středoevropský výrobce a prodejce fitness výživy GymBeam má za sebou vydařené období. Během loňského roku utržil rekordních zhruba 5,5 miliardy korun se ziskem pohybujícím se okolo 288 milionů korun. I proto zakladatel a generální ředitel slovenské firmy Dalibor Cicman připravil pro zaměstnance společnosti speciální odměnu. Zhruba před měsícem a půl pronajal soukromý Boeing 737, čtyři lodě a odvezl asi tři sta zaměstnanců do řeckých Athén, kde uspořádal firemní teambuilding.

Za rekordními finančními výsledky GymBeamu stojí vícero věcí. Zaprvé se daří více prodávat produkty ze segmentu longevity, které podporují mimo jiné správnou funkci mozku, a to na stále větších trzích, jako je Německo či Itálie. A pak jde také o efektivitu ve snižování mzdových nákladů. S tím firmě pomáhá především robotizace a umělá inteligence. Při stále rostoucích tržbách tak vedení podniku nemusí nabírat tolik zaměstnanců, čímž roste celková ziskovost.

Nedávno jste pro vaše zaměstnance uspořádali poměrně velkolepý teambuilding v Řecku. O co přesně šlo?

Byla to akce pro celý tým, včetně našich tvůrců obsahu z různých zemí. Náklady se pohybovaly okolo 600 tisíc eur (zhruba 15 milionů korun), což je v kontextu naší společnosti méně než jeden den tržeb. Vnímáme to jako velkou investici do firemní kultury a budování vztahů mezi lidmi, protože někteří z nich spolupracují na dálku celý rok. Taková setkání výrazně posilují týmovou spolupráci a loajalitu a myslíme si, že i to je důvod, proč dosahujeme tak dobrých výsledků. Navíc z tohoto teambuildingu vznikly desítky výstupů na sociálních sítích, které mají milionové zásahy, což zlepšuje vnímání značky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Které produkty zdravé výživy nyní nejvíce letí a k čemu jsou dobré.

Na jakých trzích nejrychleji roste miliardový e-shop GymBeam a jaké jsou poslední finanční výsledky.

Na čem dokáže nejvíce ušetřit náklady a jak v tom firmě pomáhá robotizace, automatizace a AI.