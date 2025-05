BrainMarket Jiřího Votavy vloni přesáhl půlmiliardové tržby. Firma, jež má v portfoliu kolem šesti tisíc produktů a stěžejní skupinu tvoří doplňky stravy pro optimalizaci zdraví, je už rozkročená do deseti evropských zemí. Nyní Jiří Votava, držitel ocenění EY Podnikatel roku 2024 Moravskoslezského kraje, pracuje na projektu, který se zaměřuje na personalizované doplňky stravy. Sám denně užívá kolem padesáti kapslí. V rozhovoru mimo jiné popisuje, jaké nové látky jsou na trhu, a pokud byste si měli vybrat jen jeden doplněk stravy, doporučil, který by to měl být.

Jak vnímáte Čechy z pohledu člověka, který se celý život věnuje zdravému životnímu stylu? Jak se podle vás starají o své zdraví a přistupují k doplňkům stravy?

Situaci dramaticky změnil covid, kdy se najednou všechny firmy v oblasti fitness začaly věnovat zdraví. Spolu s tím se zvýšil zájem lidí o prevenci. Najednou všichni věděli, co je to hořčík nebo na co potřebují vitamin D3. I tak ale máme ještě co dohánět, abychom se vyrovnali Západu. V Americe například spotřebitelé chtějí daleko kvalitnější produkty. U nás tento trend teprve nabírá na síle, ale začíná se obracet na pozitivní stranu. Blížíme se k Západu, jsme k němu rozhodně blíž než například Rumunsko, Maďarsko nebo Slovensko.

Jaké jsou největší rozdíly oproti Americe?

Amerika, přes všechny své nedostatky jako fastfoody či ultrazpracované potraviny, nabízí široké možnosti pro ty, kteří hledají prevenci a kvalitní produkty. Jejich legislativa je navíc mnohem přívětivější – odpovědnost je na firmách, které si nemohou dovolit chyby, jež by poškodily jejich prodeje. Naopak v Evropě máme často složitou byrokracii. Spolupracujeme s firmou, která s neomezeným rozpočtem musela bojovat pět let, aby byl na evropském trhu schválen její speciální hořčík pronikající do mozku. V zemích jako Velká Británie, Austrálie, Japonsko či Kanada taková omezení neexistují a to otevírá dveře mnoha látkám, které mají za sebou stovky studií dokazujících jejich prospěšnost.

Na jaké produkty se Češi nejvíce zaměřují?

Naší nejsilnější kategorií je jednoznačně hořčík. Zákazníci už vědí, že existují jeho různé formy – na ráno, po fyzické aktivitě, na odpoledne nebo na spaní. Velký zájem je rovněž o omega‑3 mastné kyseliny, mnoho lidí totiž už pochopilo, že levné omega‑3 z drogerií nebo lékáren, které se přepravují přes půl světa v kontejnerech v nepříznivých podmínkách, mohou být zoxidované a obsahovat škodlivé látky, které mohou v těle spustit zánětlivé procesy. Je to takový „zdravý alibismus“, který může spíše škodit než prospívat.

V oblasti celkové prevence se často mluví o personalizaci, tedy přizpůsobení doplňku konkrétnímu jedinci. Jak s tímto trendem pracujete?

Pokud jde o personalizovanou výživu, pracujeme na velkém projektu zahrnujícím vybudování informačního systému, který podle vašich krevních testů vyhodnotí, jaké doplňky stravy jsou pro vás vhodné. Po půl roce je pak možné krevní testy zopakovat a nechat si zhodnotit, jak se vaše zdraví posunulo. V další fázi projektu, ve spolupráci s univerzitou, plánujeme vytvořit hardware, který na základě genetických či krevních testů dokáže vyrobit personalizované kapsle přímo pro konkrétního člověka. Hodně ale apeluji na to, aby náš projekt byl cenově přístupný pro většinu lidí, nikoliv jen pro horní vrstvy. Pro mě je v tom velkou inspirací Henry Ford, který strojovou výrobou zpřístupnil své produkty širokým masám.

Jaké má projekt překážky?

Jsou zejména legislativní a technické. Genetické testy představují jednu z nejcitlivějších oblastí, co se týče dat a jejich ochrany. Je nezbytné zajistit, aby nedošlo k úniku citlivých informací. Představte si, že by se například dostaly do rukou pojišťoven, které by najednou znaly citlivé informace ještě před uzavřením pojistky. Mohly by vás například nepojistit jen proto, že by věděly, že máte predispozici k neurodegenerativním onemocněním a jednou by je to mohlo vyjít draho. Proto spolupracujeme s právníky, odborníky a dodavateli, abychom nastavili systém, který bude bezpečný, přívětivý a zároveň dostatečně informativní pro zákazníka.

Jaké jsou možnosti na zlepšování paměti a výkonnosti mozku?

Kdyby se mě někdo zeptal, jaký jediný doplněk stravy by měl zařadit, bez váhání bych odpověděl kvalitní omega‑3. Náš mozek je totiž z pětiny tvořen kyselinou DHA, která se nachází právě v omega‑3 mastných kyselinách. Ty jsou klíčové pro funkci neuronů a pro přenos signálů mezi nimi. Mezi další látky patří CDP‑cholin, který dodává cholin, nezbytný pro funkci neuronů, nebo antioxidanty, které chrání buňky před oxidativním stresem. Například acetyl‑l‑karnitin pomáhá transportovat mastné kyseliny do neuronů, kde se z nich tvoří energie, přičemž zároveň minimalizuje negativní dopady oxidativního stresu vznikajícího při tomto procesu. Tyto látky obsahují naše komplexy pro podporu kognitivních schopností.

Kolik doplňků stravy denně sníte?

Kolem padesáti kapslí. Sám se často považuji za hlavního „testera“ – vždy říkám, že pokud bych něco nechtěl užívat, nebudu to nabízet našim klientům.

Při výrobě vašich produktů vycházíte z řady vědeckých studií a průzkumů. Jaké nové látky či receptury jsou nyní trendy?

Existuje mnoho látek, které mají obrovský potenciál, přičemž řada z nich je na seznamu nových potravin. Jsou to například látky na hormonální optimalizaci, které mohou pomoci ženám udržet zdravý cyklus, zmírnit příznaky premenstruačního syndromu, podporovat štíhlou linii a dodávat energii. Hormonální nerovnováha totiž může mít závažné dopady, včetně rizika hormonálních rakovin. Další zajímavou oblastí jsou stimulanty NAD+ koenzymu, který se nachází v každé buňce našeho těla a je důležitý pro energii a zpomalení stárnutí. Kromě toho jsou zde látky jako berberin, jenž reguluje hladinu krevního cukru, resveratrol a další, které mají velký potenciál v oblasti longevity. I na tuto oblast se nyní chceme více zaměřit a v současnosti připravujeme novou řadu doplňků stravy zaměřenou na dlouhověkost.

Hodně produktů dovážíte z Ameriky, jaké očekáváte praktické dopady na vaše podnikání v případě nárůstu cel?

Myslím, že současná situace představuje spíše vyjednávání pozic, které pravděpodobně nepovede k výraznému zdražení. Odhaduji, že nás to zasáhne jen minimálně, i když by se cla dotkla přibližně deseti procent našich produktů a to rozhodně není zanedbatelné číslo. Věřím, že se s tím dokážeme vypořádat. Při výběru dodavatelů prioritně směřujeme do Evropy, a pokud v ní požadované suroviny nejsou dostupné, obracíme se na americký trh. Teprve až v případě, že je nelze získat ani tam, hledáme v Číně. Samozřejmě, některé klíčové produkty jako například speciální hořčík z Ameriky by mohly být případnými cly ovlivněny, ale myslím si, že změna nepřijde okamžitě. I výrobci vědí, že aktuální opatření nejsou trvalá. Případné úpravy by se realizovaly až s jistotou dlouhodobých změn.

Dokážete odhadnout další vývoj trhu s doplňky stravy?

Bude pokračovat podobným směrem jako dosud. Očekávám, že stále více lidí bude dbát na kvalitu, řešit etické otázky a zaměřovat se na trvale udržitelný rozvoj. Zároveň se trh rozdělí na dvě skupiny – na zákazníky, kteří chtějí vědět o sobě co nejvíce a investovat do nejmodernější péče, a na ty, kteří si chtějí udržet zdraví, ale nechtějí se tím vším zabývat. Například genetickými testy. Sám jsem na ně zatím nešel. Po důkladném studiu jsem se rozhodl, že to není potřeba. Technologie je teprve na začátku a některé výsledky by vás mohly vyděsit nebo ovlivnit způsobem, který by nakonec vedl spíše ke stresu. Určitě ale mnoho lidí o svém zdraví bude chtít vědět co nejvíce a na moderní technologie a možnosti se zaměří.

Doposud jste fungovali primárně jako e‑shop, ale nedávno jste otevřeli zážitkovou prodejnu v Ostravě. Jak se vám v kamenném podnikání daří?

Předpokládali jsme, že prodejnu budeme dotovat, protože jako e‑shop jsme očekávali nižší návštěvnost, ale opak se stal pravdou – prodejna překonává naše očekávání. Máme v ní vyškolené poradce, kteří poskytují osobní konzultace, a lidé si mohou nejen prohlédnout produkty, ale také je ochutnat nebo vyzkoušet. Například máme automat na protein, díky němuž si zákazník může zdarma vyzkoušet, co kupuje. Na základě tohoto úspěchu jsme otevřeli další prodejnu v Praze, která zatím funguje ve zkušebním režimu. Do budoucna plánujeme další prodejny v Praze a Brně.

Text vznikl ve spolupráci se společností BrainMarket.