Americký výrobce letadel Boeing je blízko uzavření dohody s Čínou o prodeji až 500 letadel. Poslední významný obchod se přitom uskutečnil při návštěvě Donalda Trumpa v Číně v roce 2017, tedy v době jeho prvního prezidentského mandátu. Obě strany stále řeší detaily, například konkrétní typy letadel, jejich počet i dodací harmonogram. Uzavření dohody ale závisí na uvolnění obchodního napětí mezi Washingtonem a Pekingem a stále hrozí, že jednání ztroskotají. Napsala to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Boeing se ke zprávě odmítl vyjádřit.
Čínské úřady již začaly konzultovat s domácími aerolinkami, kolik strojů budou potřebovat. Objednávka by se svou velikostí mohla vyrovnat připravovanému, dosud neoznámenému kontraktu na až 500 letadel od evropského konkurenta Airbusu.
Očekávaný kontrakt na stovky letadel Boeingu by se mohl stát hlavním bodem připravované obchodní dohody mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin‑pchingem. Podobné oznámení bylo na spadnutí už v roce 2023, tehdy ale setkání prezidenta Joea Bidena a čínského vůdce v San Francisku skončilo bez dohody.
Jednání nyní komplikuje i situace v samotném Boeingu, kde po odchodu Alvina Liua, šéfa pro Čínu s dobrými kontakty v Pekingu, převzala vedení tamní pobočky dočasně Carol Shenová. Objednávky letadel tradičně hrají v americké diplomacii velkou roli, neboť pomáhají snižovat obchodní schodky a jsou symbolem spolupráce mezi zeměmi.
