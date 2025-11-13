Ve zrekonstruovaných kancelářích vedení Letiště Praha na Terminálu 1 se šéf společnosti Jiří Pos teprve zabydluje. Mrzí ho, že se mu sem nevejde tolik modelů letadel, kolik by chtěl, zase má ale nádherný výhled na vzletovou dráhu. Zrovna k ní přijíždí Boeing B787-9 dopravce Etihad, poblíž je vidět Airbus A350-900 aerolinky China Airlines. „A tamhle je další A350, kterou tu testují Švýcaři. Už to tady vypadá jako na velkém letišti. Musíme ho co nejdříve dostavět,“ říká Pos během rozhovoru s HN. Ruzyňské letiště pod jeho vedením roste. A vyrůst má ještě víc, ať už jde o počet přepravených lidí nebo velikost terminálů.
- Jak se posouvají přípravy na modernizaci letiště.
- Kdy na Ruzyň povedou koleje.
- Jaké přímé linky směr Asie, Amerika a Afrika se v Praze objeví.
- Stát a odvod dividend.
