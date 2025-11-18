Loni Letišti Praha nevyšel prodej lukrativního podniku na opravu a servis letadel Czech Airlines Technics (CAT), kolem kterého se šikovali čeští miliardáři. Nyní graduje prodej dalšího pozůstatku po padlých aerolinkách ČSA.
Letiště se chce zbavit Czech Airlines Handling (CSAH), tedy společnosti, o které bylo slyšet především loni v létě. Tehdy se chod firmy prakticky zhroutil, když cestující na pražském letišti museli mnoho hodin čekat na výdej kufrů a řada letadel odletěla z Prahy bez odbavených zavazadel.
Co se dočtete dál
- Kdo je mezi zájemci.
- Jaká bude suma transakce.
- Proč je firma v takové ztrátě.
- Proč nevyšel prodej opraváren miliardářům.
