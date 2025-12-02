Letošní rok byl na pražském letišti velmi rušný. Nesl se ve znamení návratu cestujících, kdy Ruzyně konečně v roce 2025 míří na čísla přeprav před covidem, tedy zhruba na 18 milionů pasažérů. Významný byl ale letošek také z pohledu příchodu nových dopravců. To s sebou kromě vyššího počtu spojení a komfortu nese pro turisty i další pozitiva. „Ceny letenek ve druhé polovině tohoto roku dosáhly nového minima,“ uvádí Miroslav Polach, jeden z majitelů cestovatelského portálu Zaletsi.cz. Kam až ceny letenek do Asie nebo Ameriky můžou klesnout?
Co se dočtete dál
- Co tlačí ceny letenek dolů.
- Proč by mohly letenky ještě zlevnit.
- Co je největší Achillovou patou pražského letiště.
- Jaká další přímá letecká spojení se blíží.
- Které přímé linky do Asie jsou nejblíže zprovoznění.
