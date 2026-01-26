Letní dovolená je sice daleko, ale cestu za teplem v zimních měsících volí čím dál více Čechů. I pražské letiště hlásí meziroční nárůst cest v zimním letovém řádu o 12 procent. A díky tomu, že ceny letenek z Prahy stále klesají, si Češi dopřávají destinace, které byly dříve nad jejich rozpočty. Podle Josefa Trejbala, šéfa vyhledávače letenek Letuška.cz, to ilustruje například jeden čerstvý trend: rodiny ve velkém v prosinci místo tradičního Egypta vyrazily do Thajska.
Co se dočtete dál
- Jak a kam letenky zlevňují nejvíce.
- Udrží se tento trend i nadále?
- Přicházející aerolinky do Prahy a růst kapacit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.