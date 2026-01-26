Letní dovolená je sice daleko, ale cestu za teplem v zimních měsících volí čím dál více Čechů. I pražské letiště hlásí meziroční nárůst cest v zimním letovém řádu o 12 procent. A díky tomu, že ceny letenek z Prahy stále klesají, si Češi dopřávají destinace, které byly dříve nad jejich rozpočty. Podle Josefa Trejbala, šéfa vyhledávače letenek Letuška.cz, to ilustruje například jeden čerstvý trend: rodiny ve velkém v prosinci místo tradičního Egypta vyrazily do Thajska. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak a kam letenky zlevňují nejvíce.
  • Udrží se tento trend i nadále?
  • Přicházející aerolinky do Prahy a růst kapacit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.