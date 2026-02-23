Ještě během letoška by měla turecká aerolinka Pegasus převzít českého dopravce Smartwings. Obě společnosti loni v prosinci podepsaly závaznou smlouvu na odkup sta procent akcií za 154 milionů eur (3,8 miliardy korun). Jak Turci českou aerolinku a trh cestovních kanceláří na ni navázaný promění? Šéfka Pegasusu Güliz Öztürková pro turecká média uvedla, že značku Smartwings po dokončení transakce zachová. K převzetí by podle ní mělo dojít zhruba v polovině roku, tedy v nejrušnější turistické sezoně. 

Akvizici musí ještě schválit Úřad pro civilní letectví a antimonopolní úřad. Následně plánuje Pegasus zintenzivnit integraci Smartwings do své skupiny. 

  • Jak by Pegasus mohl proměnit Smartwings.
  • Jak funguje byznysmodel Turků.
  • Jak se připravují cestovní kanceláře.
  • Jak to ovlivní cenu letů.
