Polská média to brala jako jasnou záležitost. Státní aerolinka LOT měla koupit české Smartwings a jejich akcionáře ČSA. Poláci dokonce podle zdrojů tamního deníku Rzeczpospolita chystali na toto pondělí společnou tiskovou konferenci, kde měli „deal“ oznámit. Společnost Smartwings ale v pondělí ráno rozeslala tiskové prohlášení, že zahájila prodejní proces s tureckou nízkonákladovou aerolinkou Pegasus. Turecký dopravce to pak následně potvrdil na síti X.

