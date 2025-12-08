Polská média to brala jako jasnou záležitost. Státní aerolinka LOT měla koupit české Smartwings a jejich akcionáře ČSA. Poláci dokonce podle zdrojů tamního deníku Rzeczpospolita chystali na toto pondělí společnou tiskovou konferenci, kde měli „deal“ oznámit. Společnost Smartwings ale v pondělí ráno rozeslala tiskové prohlášení, že zahájila prodejní proces s tureckou nízkonákladovou aerolinkou Pegasus. Turecký dopravce to pak následně potvrdil na síti X.
