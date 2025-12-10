Uplynulý týden byl pro polské, státem ovládané aerolinky LOT rušný. Ještě v pátek odpoledne se jejich ředitel Michal Fijol rozcházel s majiteli českých Smartwings s tím, že v pondělí se v sídle firmy ve Varšavě odehraje velká show. Za účasti premiéra Donalda Tuska se měla podepsat smlouva, která by umožnila skok v plánované expanzi polského státního dopravce.
Místo toho ale polskou nabídku v neděli přebil o deset milionů eur turecký dopravce Pegasus – aniž se o tom polská strana ovšem dozvěděla. Varšava tak utrpěla porážku, která není jen byznysovou prohrou, ale v kontextu fungování polských státních firem, kterých jsou přes tři tisíce, může mít i politické dopady.
Co se dočtete dál
- Proč by Smartwings pro LOT byly zajímavý partner.
- Jak se rozhodovala státem vlastněná firma.
- Proč se z neúspěchu LOT může stát politické téma.
