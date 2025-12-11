Jubilejní 20. ročník soutěží Firma roku a Živnostník roku zná své vítěze a oba spojuje výrazný růst v oborech, které patří k nejrychleji se rozvíjejícím na trhu. Titul Firma roku 2025 získala kyberbezpečnostní společnost Monet+, ocenění Živnostník roku 2025 si z pražského Žofína odvezl pěstitel mikrobylinek Dominik Samec.
Co se dočtete dál
- Jak mikrobylinky přerostly v úspěšný byznys.
- Proč Monet+ patří ke špičce v kyberbezpečnosti.
-
- Kdo se stal vítězem v dalších kategoriích?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.