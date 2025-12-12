Titulárním partnerem soutěže Firma roku je Volkswagen. V rámci jubilejního 20. ročníku podnikatelských soutěží nám rozhovor poskytl Jakub Šebesta, vedoucí divize Volkswagen společnosti Porsche Česká republika.
V čem vidíte přínos podpory malých a středních podnikatelů?
Je dobré je podporovat a motivovat, protože jsou motorem naší ekonomiky. Stimulujeme tím rozvoj a konkurenceschopnost celé společnosti.
Jaká je role malých a středních firem v ekosystému Volkswagen?
Volkswagen má auto pro každého. Nicméně je pravda, že naší největší zákaznickou skupinou jsou právě podnikatelé. Ti požadují osvědčené kvalitní vozy s nízkými provozními náklady, vysokou zůstatkovou hodnotou a perfektní servis.
Naše značka má navíc výhodu v kompletní nabídce všech možných typů pohonů, včetně nejmodernějších plug‑in hybridů a čistě elektrických vozů s výhodnějším zdaněním.
Jaké iniciativy a nabídky na ně směrujete?
Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně. Pomůžeme s výběrem modelů podle specifických potřeb a jsme schopni vytvořit nabídku na míru včetně velmi výhodného financování, ať už díky nízké úrokové sazbě nebo velmi zajímavým splátkám operativního leasingu. Naše portfolio začíná u kompaktního Pola a zdaleka nekončí luxusním Touaregem nebo vlajkovou lodí ID.7, pokračuje totiž i v segmentu lehkých užitkových vozů.
S jakým typem firem nejčastěji spolupracujete?
Portfolio firem, které od nás kupují vozy, je pestrobarevné. Bavíme se o malých rodinných firmách, které provozují třeba zahradnictví, o firmách, kterým se podařilo expandovat v zahraničí, o energetických gigantech nebo státních podnicích a ministerstvech.
Můžete uvést konkrétní příklady spolupráce na regionální úrovni, nejlépe ve spojení s Firmou roku?
Primárním výsledkem, který nás těší, je úspěšné dodání našich vozů účastníkům soutěže Firma roku, mimo jiné například firmě MEGA, která loni skončila na 3. místě v celostátním kole. Vydařenými projekty je také eventová spolupráce v rámci Dne Země či na podcastu k elektromobilitě s vítězem Jihomoravského krajského kola – firmou Sonnentor. V neposlední řadě využíváme propojení s účastníky soutěže u nákupu vánočních dárků pro naše významné obchodní partnery a zákazníky.
Spolupracujete také s malými a středními podniky na inovacích?
Ano, takovým příkladem může být projekt Car2X. Jedná se o novinku ze světa bezpečnosti provozu, kterou naše (nejen elektrické ID.) vozy unikátně disponují. Technologie Car2X spolupracuje s dopravně‑bezpečnostní infrastrukturou (C‑ITS) jak na dálnicích, tak i ve městech. Důležitá upozornění například o blížících se složkách IZS či pohybujících se vozidlech údržby se tak zobrazují okamžitě a přímo před řidičem.
Téma bezpečnosti je u značky Volkswagen vždy na prvním místě, a proto si velmi ceníme možnosti spolupráce na tomto projektu mimo jiné s technologickou firmou INTENS.
Co si představíte pod slovem úspěch?
Kombinaci dlouhodobého provozování firmy, která dává lidem práci a společnosti potřebnou službu nebo zboží, a dodržování pravidel, tedy morální rozměr, včetně ohleduplnosti k životnímu prostředí.
