Titulárním partnerem soutěže Firma roku je Volkswagen. V rámci jubilejního 20. ročníku podnikatelských soutěží nám rozhovor poskytl Jakub Šebesta, vedoucí divize Volkswagen společnosti Porsche Česká republika.

V čem vidíte přínos podpory malých a středních podnikatelů?

Je dobré je podporovat a motivovat, protože jsou motorem naší ekonomiky. Stimulujeme tím rozvoj a konkurenceschopnost celé společnosti.

Jaká je role malých a středních firem v ekosystému Volkswagen?

Volkswagen má auto pro každého. Nicméně je pravda, že naší největší zákaznickou skupinou jsou právě podnikatelé. Ti požadují osvědčené kvalitní vozy s nízkými provozními náklady, vysokou zůstatkovou hodnotou a perfektní servis.

Naše značka má navíc výhodu v kompletní nabídce všech možných typů pohonů, včetně nejmodernějších plug‑in hybridů a čistě elektrických vozů s výhodnějším zdaněním.

Jaké iniciativy a nabídky na ně směrujete?

Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně. Pomůžeme s výběrem modelů podle specifických potřeb a jsme schopni vytvořit nabídku na míru včetně velmi výhodného financování, ať už díky nízké úrokové sazbě nebo velmi zajímavým splátkám operativního leasingu. Naše portfolio začíná u kompaktního Pola a zdaleka nekončí luxusním Touaregem nebo vlajkovou lodí ID.7, pokračuje totiž i v segmentu lehkých užitkových vozů.

S jakým typem firem nejčastěji spolupracujete?

Portfolio firem, které od nás kupují vozy, je pestrobarevné. Bavíme se o malých rodinných firmách, které provozují třeba zahradnictví, o firmách, kterým se podařilo expandovat v zahraničí, o energetických gigantech nebo státních podnicích a ministerstvech.

Můžete uvést konkrétní příklady spolupráce na regionální úrovni, nejlépe ve spojení s Firmou roku?

Primárním výsledkem, který nás těší, je úspěšné dodání našich vozů účastníkům soutěže Firma roku, mimo jiné například firmě MEGA, která loni skončila na 3. místě v celostátním kole. Vydařenými projekty je také eventová spolupráce v rámci Dne Země či na podcastu k elektromobilitě s vítězem Jihomoravského krajského kola – firmou Sonnentor. V neposlední řadě využíváme propojení s účastníky soutěže u nákupu vánočních dárků pro naše významné obchodní partnery a zákazníky.

Firma a živnostník roku

Stáhněte si přílohu v PDF

Spolupracujete také s malými a středními podniky na inovacích?

Ano, takovým příkladem může být projekt Car2X. Jedná se o novinku ze světa bezpečnosti provozu, kterou naše (nejen elektrické ID.) vozy unikátně disponují. Technologie Car2X spolupracuje s dopravně‑bezpečnostní infrastrukturou (C‑ITS) jak na dálnicích, tak i ve městech. Důležitá upozornění například o blížících se složkách IZS či pohybujících se vozidlech údržby se tak zobrazují okamžitě a přímo před řidičem.

Téma bezpečnosti je u značky Volkswagen vždy na prvním místě, a proto si velmi ceníme možnosti spolupráce na tomto projektu mimo jiné s technologickou firmou INTENS.

Co si představíte pod slovem úspěch?

Kombinaci dlouhodobého provozování firmy, která dává lidem práci a společnosti potřebnou službu nebo zboží, a dodržování pravidel, tedy morální rozměr, včetně ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam