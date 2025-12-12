Dominik Samec – celkový vítěz
Hlavní město Praha
Pěstuje mikrobylinky a jedlé květy. Zaměřuje se na udržitelnou produkci a zvyšování povědomí o výživových benefitech mikrobylinek. Nejenže dodává čerstvé mikrobylinky restauracím a jednotlivcům, ale také vzdělává veřejnost pomocí workshopů a online obsahu. „Začátky byly náročné, od prvotního testování pěstebních metod až po budování zákaznické základny. Postupně jsem rozšířil sortiment a oslovil první restaurace. Následovaly farmářské trhy a snaha vybudovat komunitu podobně smýšlejících lidí,“ říká Dominik Samec.
Lukáš Drlík
Olomoucký kraj
„Úplný prvopočátek myšlenek na levandulový statek nastal již v době, když jsem pracoval na Dolní Moravě, v obrovském rekreačním areálu. Z této práce plné stresu jsem měl potřebu utéct do klidnějších vod na rodinný statek a začít na něm hospodařit,“ říká Lukáš Drlík. Podnikatelský plán zahrnoval nejen pěstování plodin, ale také zpracování na statku a poté prodej koncovému zákazníkovi ve vlastní levandulové kavárně. Zhruba ve třetím roce podnikání začal levanduli i destilovat. Každý rok služby i produkty rozšiřuje o další novinky.
Jaroslav Dvořák
Královéhradecký kraj
Jeho hlavní náplní jsou opravy staveb, se specializací především na střechy. „Vyučil jsem se a řemeslo mi šlo velice dobře. Od starých mistrů jsem se naučil původní techniky a s tím nastoupil do svého prvního zaměstnání. Jelikož jsem byl vždy myšlením samostatný a chtěl jsem vždy podnikat, po revoluci jsem zkusil své štěstí,“ říká Jaroslav Dvořák. Montáž různých stylů krytin včetně kamenné břidlice je standard, který je běžnou náplní dne, stejně tak různorodé opravy vazeb historických staveb a výměny těch nejsložitějších konstrukcí.
Bronislav Sobotka
Jihomoravský kraj
„Pomáhám lidem zamilovat se do angličtiny a chystám učitelům podklady, aby mohli dělat to stejné. Natáčím výuková a motivační videa, která na YouTube sleduje přes 190 tisíc lidí, píšu články a chystám online kurzy,“ říká Bronislav Sobotka. Vydává o angličtině knihy a karetní hry. Pro učitele připravil dvě obří sady her, podle kterých se angličtina učí na stovkách škol. Založil a vede Virtuální jazykovku, kde propojuje úžasné lektory s báječnými studenty a chce, aby obě strany byly nadšené a motivované.
Jiří Kryštofek
Kraj Vysočina
Věnuje se výrobě a prodeji mouky a těstovin. „Můj podnikatelský příběh začíná ve chvíli, kdy jsem se narodil do páté generace mlynářské rodiny Kryštofků. První problémy na cestě k řemeslu ale nastaly v období podávání přihlášek na střední školu, protože obor mlynář se již nevyučuje. Nebylo úplně jasné, jak to dopadne,“ říká živnostník Jiří Kryštofek. Období covidu však znamenalo jeho pozvolný přechod do mlýna, kde je doteď. Začal také ze své mouky dělat několik druhů těstovin a je rád, že tento experiment se stal populární stálicí.
David Kania
Moravskoslezský kraj
„Deset let provozujeme foodtruck, nově jsme zařídili laboratoř pro výrobu japonských enzymatických fermentů, nově jsme otevřeli Ramen Bar s japonskými polévkami. Tím, že mě baví vaření, jsem věděl, že tohle je můj cíl,“ říká David Kania. Postupně začal dělat burgery, hot dogy, quesadillas, thajské curry a – nejen asijské – polévky. Obchodní centrum Futurum Ostrava mu umožnilo stávat na parkovišti a prodávat, napsal o něm také Lukáš Hejlík a najednou lidé začali chodit a zjišťovat, že i jídlo z auta může být skvělé.
Linda Havrlíková
Středočeský kraj
Zabývá se tématem nevyužité lokální ovčí vlny. Její tvorba je spjata s českým vlněným suknem, ze kterého vytváří autorské kabátky na míru. Její práce zahrnuje i vlastní poznatky z celoroční péče o ovce, která má vliv na výslednou kvalitu vlákna pro další zpracování. „Oděvní značku jsem zformovala v roce 2019. Po studiích jsem se přestěhovala na rodnou venkovskou usedlost a zkoumala možnosti, jak i odtamtud pokračovat v oděvním odvětví, které jsem vystudovala,“ říká Linda Havrlíková. Příležitostí bylo stádo ovcí na zahradě.
Udržitelnost a rozvoj firmy se dnes nedají zcela oddělit
Michal Ivasienko
Plzeňský kraj
Věnuje se výrobě mléčných výrobků v minimlékárenském provozu. Vyrábí čerstvé produkty, které mají v tuzemsku dlouhou tradici a u nichž nejlépe vynikne chuť regionálního mléka, to znamená tvaroh, zakysané výrobky, čerstvý sýr, syrovátka a vysokotučná smetana. „V péči o zákazníky považujeme za nejdůležitější zachovat stálou jakost a chuť výrobků, což bývá u mnoha minimlékáren problém, ale nám se to díky přísnému dodržování hygienických norem, a především technologických postupů daří,“ říká Michal Ivasienko.
Bohumil Štěpánek
Liberecký kraj
Razí pamětní a výroční mince, medaile, přívěsky a odznaky. Ražbu provádí středověkým, takzvaným pregéřským způsobem, a to buď na frikčních lisech nebo i na místě v atraktivním historickém stánku a na dobovém lise. „Rodiče pracovali v podniku Nisasport, kde mě zaujala výroba medailí, informace o jejich výrobě mě později inspirovaly k tomuto podnikání a plynule jsem navázal na výrobu pamětních mincí a medailí již zmíněné jablonecké firmy,“ říká Bohumil Štěpánek. Touto činností se zabývá už 25 let.
Jiří Doubek
Jihočeský kraj
Vyrábí poctivé domácí lívance. Směsi jsou jak klasické z pšeničné mouky, tak bezlepkové, se stejným složením, ale pšeničná mouka je nahrazená rýžovou. Zřejmě jako jediný v Česku vyrábí lívance z kynutého těsta, pečené na másle postaru na litinových tálech. „Nakoupíte u mě jak sladké, tak i slané verze a neustále se snažím vymýšlet nové varianty. Snažím se svou práci dělat poctivě a od prvního dne, co jsem začal, je o lívance neskutečný zájem. Šíleně mě to baví a myslím si, že jsem se našel v tom, co chci dělat pro lidi,“ říká Jiří Doubek.
Petr Valla
Zlínský kraj
„Hledal jsem zábavu pro sebe a své syny pro škaredé zimní dny a stvořil hru, která se bude dědit po generace, v níž nezáleží na věku ani tělesných proporcích, má potenciál najít společná témata pro rodiče s dětmi a generovat smích na roky dopředu. Je to loutkové divadlo s postavičkami z korálků,“ říká Petr Valla. Loutky se vodí ze spodní strany desky, ve které jsou vyřezány drážky pro provázky. Napětím provázků, gravitací korálků a pohybem rukou vznikne nečekaně intuitivní a velmi přesné propojení mezi člověkem a loutkou.
Kateřina Špačková
Pardubický kraj
„Pomáhám nadšeným zahradníkům transformovat jejich pozemky z vyprahlých pouští na jedlé rajské zahrady a oázy plné života. Zahradníky vzdělávám, vedu online kurzy, konzultuji návrhy jejich zahrad a zahrady navrhuji,“ říká Kateřina Špačková. Konkrétně jde o permakulturní design zaměřený jak na menší užitkové zahrady, tak na větší pozemky do zhruba pěti hektarů. Hlavním cílem je udržitelné a ekologické pěstování zdravých potravin, regenerace půdy a ekosystému pozemku, šetrné hospodaření s vodou.
Jana Janů
Karlovarský kraj
„Zabývám se architekturou se zaměřením na návrhy interiérů a tvorbu vizualizací jak interiérových, tak exteriérových prostor. V mé práci se prolíná technické myšlení s výtvarným cítěním, které uplatňuji i v grafickém designu a ilustraci,“ říká Jana Janů. Kromě architektonických projektů se věnuje také návrhům autorských motivů pro různé formy produktového designu. Vytvořila vlastní kolekce produktů s autorským potiskem a její akvarelové ilustrace nyní zdobí několik kolekcí karlovarského porcelánu G. Benedikt 1882.
Hana Křížková
Ústecký kraj
Jejím oborem je truhlařina, konkrétně zakázková výroba veškerého nábytku z masivu i lamina, dveří a oken, včetně renovací a replik dle požadavků památkářů. Dále výroba venkovních prvků, jako jsou ploty, pergoly, altány, infotabule, turistická posezení a fotopointy. A v neposlední řadě výroba a prodej českých kotevních patek určených pro pergoly, altány a jiné konstrukce. „S pomocí dvou šikovných řemeslníků a mého syna pokračujeme v tom, co můj manžel budoval, s respektem ke kvalitě a poctivému řemeslu,“ říká Hana Křížková.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist