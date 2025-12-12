Titulem Udržitelné podnikání roku je každoročně oceněn podnikatelský subjekt, který v hodnocení poroty nejlépe či nejoriginálněji uplatňuje ve svém podnikání společensko‑odpovědný přístup. Nejen o letošním vítězi, ale také o udržitelnosti jako takové jsme si povídali s Ivetou Štočkovou, vedoucí Útvaru komunikace a marketingu stavební Skupiny VINCI Construction CS.
Proč vás na podnikání zajímá jeho udržitelnost?
Skupina VINCI Construction CS vytváří lepší místo pro život, a tím zdaleka nemáme na mysli jen naše projekty. Vnímáme, že stavebnictví výrazně ovlivňuje podobu měst, krajiny i každodenní život lidí, a proto máme odpovědnost přemýšlet dál, za hranice projektů. Jak můžeme udržitelnost aplikovat a podporovat i mimo naše činnosti, v běžném životě. A chtěli bychom k tomu motivovat i další.
Jak se udržitelnost propisuje do stavebnictví a vašeho oboru?
Jsme si vědomi, že stavebnictví má podíl na emisích i spotřebě zdrojů a právě dává obrovský prostor pro změnu k lepšímu. Ve skupině VINCI Construction CS cestu k udržitelnému rozvoji vidíme především v recyklaci materiálů. Je rozdíl, zda skončí jako odpad na skládce, nebo je opět použijeme na stavbách. A tady vidím velkou příležitost. Technologie, které máme, již nyní umí vyrobit například asfaltové směsi s až 100 procentním obsahem recyklátu. Bohužel stále narážíme na administrativu a technologické předpisy, které nám to neumožňují.
Jak se dá skloubit udržitelnost s podnikatelským rozvojem?
Udržitelnost a rozvoj firmy se dnes nedají zcela oddělit. Kdo umí nabídnout smysluplná řešení s nižší ekologickou stopou, má výhodu. Věřím, že firmy, které udržitelnost berou jako nové příležitosti pro praktické a funkční inovace, budou i za 20 let lídry ve svém oboru.
Čím vás zaujal letošní vítěz kategorie Udržitelné podnikání roku?
Kateřina Špačková, která se zabývá permakulturním designem zahrad, o svém podnikání říká, že pomáhá nadšeným zahradníkům transformovat jejich pozemky z vyprahlých pouští na jedlé rajské zahrady. Jde jí o to, jaké plodiny pěstovat a proč, o regeneraci půdy, hospodaření s vodou a zároveň o pěstování dobrých vztahů. Toto své poslání předává dál, aby každý věděl, že krásné může být i šetrné. Jinými slovy vytváří lepší místo pro život.
